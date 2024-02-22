العرض العالمي الأول لفيلم "في قاعة الانتظار" بمهرجان دبلن السينمائي

يشهد الفيلم الفلسطيني القصير في قاعة الانتظار، للمخرج معتصم طه عرضه العالمي الأول في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا، في دورته الثانية والعشرين، والتي تُقام فعاليتها من 22 فبراير وحتى 2 مارس. يتم عرض الفيلم ضمن برنامج الأفلام القصيرة 1 يوم الإثنين 26 فبراير الساعة 3:30 عصرًا، ويحضر العرض المخرج معتصم طه.

تدور أحداث الفيلم في قاعة الانتظار بإحدى المستشفيات الإسرائيلية حيث يصطحب حسين، من فلسطيني الداخل المحتل، والدته الأرملة حديثًا رشيدة (70 عامًا) إلى موعدها الطبي.

بينما يعمل حسين على إنهاء بحثه الأكاديمي قبل الوقت المحدد على جهازه الكمبيوتر المحمول، تحاول رشيدة، التي لم تخرج من منزلها منذ ثلاثة أشهر، التواصل مع الآخرين بلغتها العبرية المحدودة.

الفيلم من تأليف وإخراج معتصم طه وبطولة مارلين بجالي، وجلال مصاروة، ودرورا كوريم، وبيان ظاهر، وماريا طعمة، وتصوير مصطفى قدح، ومونتاج أيمن مطر، وموسيقى تصويرية يزيد الدالي، وتسجيل صوت سامي مرعب.

الفيلم من إنتاج محمد إبراهيم من خلال شركته وذكرى مقالدة، وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع العالمي للفيلم.