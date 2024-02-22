رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف

وظائف الأوقاف.. يبحث الكثير من المواطنين عن رابط نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2023، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إعلان رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف لشغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023.

وللاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــــــــا.

ثم الدخول إلى رابط نتيجة مسابقة الأوقاف المذكور أعلاه.

ثم اختر الاستعلام من أعلى الصفحة.

ثم أدخل الرقم القومى وأدخل رقم التقديم.

اضغط على أيقونة استعلام.

وللتظلم على نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف، سيتم فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف تم فتح بدءًا من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وتعد المسابقة المذكورة أعلاه هي المرحلة الثانية التي أجراها الجهاز عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.