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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

عضو "عليا الوفد" يُشيد بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

المحاسب مصطفى شحاتة
المحاسب مصطفى شحاتة

 أشاد المحاسب مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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أستاذ قانون دولي: فخور بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

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 وقال "شحاته"، إن الدولة المصرية والرئيس السيسي يقدمون الدعم الكامل للقضية الفلسطينية بدءًا من رفض مخطط التهجير والسعي بكل قوة لإدخال المساعدات لقطاع غزة وعلاج المصابين بالمستشفيات المصرية.

 وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدعم القانوني الأخير يؤكد ثوابت مصر ووقوفها دائمًا بجانب الحق الفلسطيني بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

 

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