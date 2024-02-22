محافظ الجيزة يكلف رؤساء لعدد من الوحدات المحلية بالعياط

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف عدد من رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة العياط.

جاء قرار محافظ الجيزة فى إطار الحرص على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف خالد محمد عبد الرحمن رئيسًا للوحدة المحلية ببرنشت وميلاد عزيز جرجس رئيساً للوحدة المحلية بالبليدة وكمال توفيق عبد الحميد رئيساً للوحدة المحلية بميت القائد وامام عطية عبد الرازق رئيساً للوحدة المحلية بالقطوري وفوزية سيد علي عبد المجيد رئيساً للوحدة المحلية بالناصرية.