موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الكونفدرالية.

وفاز فريق نهضة بركان المغربي على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية