خبير: إكتشاف مجري قديم لنهر النيل يساهم في معرفة أسرار جديدة عن الحضارة المصرية القديمة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن إكتشاف مجري قديم لنهر النيل يدل علي مدي أهمية النيل في حياة المصريين القدماء، كما من الممكن تفسير ذلك نظرا لوجود بناء عدد كبير من الأهرامات في تلك المنطقة التي أصبحت راهناً شريطاً من الصحراء يقع غرب وادي النيل، قرب العاصمة المصرية القديمة ممفيس.



وأضاف عامر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، كان هناك سبعة أفرع رئيسية لنهر النيل، ولم يتبق منها اليوم إلا فرعين فقط هما دمياط ورشيد، ونجد أن المصريين القدماء إستخدموا نهر النيل لنقل المواد الثقيلة، بما في ذلك الكتل الحجرية، من المحاجر إلى مواقع البناء، كما تميزت العديد من الأهرامات بممرات إحتفالية مرتفعة كانت تؤدي إلى معابد الوادي، والتي كانت بمثابة موانئ.



وأشار الخبير الاثري، إلى أهمية هذا الاكتشاف تكمن في تحديد أماكن الأهرامات والمعابد بدقة كبيرة، بالإضافة إلي تقديم أدلة علي التفاعل بين المصري القديم وبيئته، كما سوف يساهم ذلك الكشف في تقديم معلومات أكثر قيمة في المحافظة علي المواقع الأثرية في تلك المنطقة، فضلا عن أنه يساهم في معرفة أسرار جديدة عن الحضارة المصرية القديمة.