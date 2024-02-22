ساحل العاج تبحث إعادة تشكيل الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها

تحدث جان ماري بوكيل، مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أفريقيا، مع رئيس دولة ساحل العاج الحسن واتارا في أبيدجان، وناقشا إعادة تشكيل الوجود العسكري الفرنسي في ساحل العاج.

يبدو مصطلح أعيد تشكيله هو الأوضح، لأنه اجتماع عالمي هناك بعد الحضور بعض الأجهزة موجودة.

قال مبعوث الرئيس الفرنسي: "هناك أيضًا جوانب أخرى موجودة بالفعل فيما يتعلق بتحسين الدعم للوجود العسكري الإيفواري في المنطقة الشمالية، ومسائل الاستخبارات، ومسائل تطوير هذا العنصر أو ذاك من الجيش ، والتي يتطلع إليها أصدقاؤنا الإيفواريون المرفق، والذي لدينا فيه شراكة معينة وخبرة ملتزمة".

في بعض الجوانب، ستكون هناك تطورات. هنا يمكن أن تكون الأمور، في جوانب معينة، أقل وأقوى في جوانب أخرى هذا هو ما سيكون موضوع الشراكة يبدو لي أن إعادة التصميم هي الحالة الصحيحة "هذا هو السبب وراء تطورنا الإيجابي للغاية"، أشار جان ماري بوكل.

وفي وقت سابق، ناقش جان ماري بوكيل مع الرئيس الحسن واتارا آفاق تطور الشراكة العسكرية والأمنية بين كوت ديفوار وفرنسا.

وقال جان ماري بوكل: "لقد استغرق الرئيس وقتاً للاستماع إلينا، ولكنه قدم لنا أيضاً رؤيته لهذا البلد والبيئة الإقليمية، سواء للآفاق أو المشاكل التي نواجهها".

ومن ثم، يبدو من الضروري مواصلة التبادلات والحوار مع السلطات الإيفوارية بشأن القضايا العسكرية والأمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن شراكة عسكرية وأمنية جديدة بين كوت ديفوار وفرنسا.

وينطبق الشيء نفسه على احتمالات تعزيز القوة العسكرية السيادية لكوت ديفوار.

الصعود إلى السلطة

وفي هذا الصدد، رحب جان ماري بوكيل بارتفاع القوة الكمية والنوعية لقوات الدفاع والأمن في كوت ديفوار.

"إن تعزيز القوة العسكرية السيادية لكوت ديفوار، وصعود السلطة كمًا ونوعًا، والعلاقة في هذه القضية ليست صفحة بيضاء.

هناك عمل تم إنجازه، واتفاقيات تم إقرارها. نحن في هذه الديناميكية وفي هذه الاستمرارية، لكننا ناقشنا وجهات نظر جديدة بشأن الشراكات المختلفة التي لدينا أشياء للقيام بها"، أكد المضيف الفرنسي.

وأضاف: "لقد أتيت إلى ساحل العاج وهذا ليس من قبيل الصدفة". "سنواصل هذه المهمة. الروح هي تقديم المقترحات، والاستماع إلى القضايا العسكرية التي ينظر إليها من هذا المنظور، ثم الحوار.

ولفرنسا نحو 950 جنديا ضمن القوات الفرنسية في ساحل العاج، ونحو 10 آلاف جندي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.