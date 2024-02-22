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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي

د. هالة السعيد وزيرة
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 توجهت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للعاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في إطلاق تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس، الذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.

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 وتشمل زيارة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز سبل التعاون وبحث عدد من القضايا المهمة واستعراض جهود مصر في القضايا الموجودة على الساحة والمتعلقة بالمناخ وفرص الاستثمار في مصر، حيث تلتقي سيادتها بالسيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لتعزيز سبل التعاون بين مصر وفرنسا، كما تلتقي بالسيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمناقشة إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر. 
 وتلتقي د.هالة السعيد بالسيد أولريك كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للحديث حول النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤى ووجهات نظر أصحاب المصلحة الرئيسيين.
 جدير بالذكر أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

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