الخميس 22 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

واقعة مأساوية تهز مدينة الستاموني..

النيابة العامة تستجوب مدرسًا أنهى حياة تلميذه

المستشار محمد شوقى
المستشار محمد شوقى النائب العام

في واقعة مأساوية هزت مدينة الستاموني، تم العثور على نصف سفلي لجثة طفل في أرض زراعية مغمورة بالمياه. 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنح الستاموني، حيث تبين أن الضحية هو طالب في المدرسة الثانوية، وأن الجاني هو مدرسه الخاص.

تفاصيل الجريمة:

تلقى مركز شرطة الستاموني إخطارًا في الساعة السادسة مساءً يوم 14 فبراير 2024 بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم. 

تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس العام، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة.

تحقيقات النيابة:

استمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه، الذي أكد أن الجثمان لنجله، وأن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية.

حاول والد المجني عليه الاتصال بهاتفه المحمول أكثر من مرة، لكنه لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة، جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.

كشف الجاني:

توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، الذي تبين أنه المدرس الخاص بالمجني عليه، تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقه مالية.

تدابير قانونية:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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