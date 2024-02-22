ختام منتدى "المستقبل ينتمي لإفريقيا" بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الدولي المشترك (المستقبل ينتمي لإفريقيا "قوة التعليم: خلق فرصعمل جديدة من أجل مستقبل أفضل") والذي نظمته بالتعاون مع جامعة سنجور والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية في مقر كلًّا من مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور.

جاء المنتدى في إطار السعي نحو سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل الإفريقي، وبهدف معالجة عدة تحديات هامة منها البحث عنالعمل وإعادة تشكيل سوق العمل، والعمل الحر والوظائف عن بعد، والشركات الناشئة وتحويل الباحثين عن وظائف إلى رواد أعمال وصانعيفرص عمل مستدامة.

بدأ المنتدى في التاسع عشر من فبراير بيوم ورش عمل لبناء القدرات في مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور، حيث تم تقديم 28 ورشة عملمن قبل أكثر من 20 مدرب لأكثر من 300 مشارك في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر والبحث عن عمل. وسلطت ورش العمل الضوءعلى موضوعات مختلفة، وتم خلالها تقديم الإرشاد والخدمات الاستشارية للحاضرين.

وعلى مدار اليومين التاليين، رحبت المكتبة بحوالي 30 متحدث من مختلف القطاعات والخلفيات والجنسيات، ومتحدثين بارزين يمثلون قطاعريادة الأعمال، ومجال العمل الحر، وقطاع الشركات، والتعليم الرسمي وغير الرسمي وتكنولوجيا المعلومات. وناقش المنتدى أفضل الممارساتفي هذا المجال في عدد من الدول منها مصر وألمانيا وفرنسا وتنزانيا ودول إفريقية أخرى مختلفة. وسلط الضوء على المشاريع المنفذة منأجل تحفيز القدرات التدريبية والبحثية مثل مركز التميز الأفريقي، وشهادات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية،وتحليلات البيانات التي أدرجتها بعض الجامعات في مناهجها الدراسية كجزء من التزامها بتنمية مهارات طلابها.

وأتاح المنتدى فرصة تقديم مبادرات ومنصات وحاضنات ريادة الأعمال والعمل الحر التي يمكن أن تكون مفيدة للشباب الذين يبحثون عنفرص وظيفية. كما تمت مشاركة قصص النجاح، وتم تقديم النصائح وتوفير الفرص للالتقاء والتعلم من تجارب الخبراء.