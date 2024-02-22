الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حفلان متتاليان للنجم مدحت صالح فى الاوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

 تقيم دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين متتاليين للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى الثامنة مساء يومى الأحد والإثنين 25 و26 فبراير على المسرح الكبير، ضمن الفعاليات الابداعية المميزة التى تنظمها الثقافة المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال مدحت صالح الخاصة منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب التى اشتهر باداءها .

ياتى الحفلان نتيجة الاقبال الضخم على حفلات النجم مدحت صالح، الذى اكد سعادته بلقاء جمهوره فى الاوبرا ووصفها بمنارة الابداع الجاد .

مواد متعلقة

"سيستم " طارق لطفي والفيشاوي في 7 دول عربية

"رحلة 404".. إجمالي إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

انطلاق العرض المسرحي "مونولوج فكري".. الليلة

"الحريفة".. إجمالي إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

إلهام وجدي تكشف تفاصيل شخصيتها في "جري الوحوش" بموسم دراما رمضان 2024

مي سليم تعيش انتعاشة فنية مع "سر إلهي" و"أمير العوامري" و"المداح"

حسن أبو الروس يتبرع بجميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين لأهالي غزة

مسرح الجنوب يطلق بوستر دورته الثامنة.. صورة
الجريدة الورقية