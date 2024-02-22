إعادة صياغة الشكل الأسود في معرض الصور الوطني بلندن

يعيد الفنانون صياغة الشكل الأسود في معرض الصور الوطني بلندن، يجمع معرض الوقت الآن دائمًا 22 فنانًا من أصل أفريقي.

يصور الفنانون، ومعظمهم من البريطانيين والأمريكيين، موضوعاتهم كشخصيات تاريخية، وكانعكاسات للأحداث العالمية، وكأفراد معاصرين يعيشون حياتهم.

لقد استغرق تجميع هذا العرض خمس سنوات.

ويعتقد أمين المعرض إيكو إيشون أن المعرض يأتي في الوقت المناسب.

وقال: "نحن الآن في فترة يعمل فيها الفنانون السود بمستوى من الكفاءة غير العادية ويتم الاحتفاء بهم والاعتراف بهم دوليا على مستوى لم نشهده من قبل في التاريخ".

يهدف العرض جزئيًا إلى الاحتفال بهذه اللحظة، ولكنه يدور أيضًا حول النظر إلى أبعد من ذلك، من خلال عيون الفنانين والموضوعات في عملهم.

إنها أيضًا دعوة للتحقيق، دعوة لمعرفة ما هي تجربة السود، والتجربة التي عاشها السود، وهوية السود ووجودهم، وحضورهم، وتاريخهم. كيف يبدو هذا؟

عدسة طازجة

تنعكس الأحداث التاريخية بصوت عالٍ في المعرض، ولكن من خلال عدسة جديدة.

لوحة بعنوان مربية قانون الرحمة الخامس لـ "المارون" لكيماثي دونكور تصور الملكة ناني، زعيمة المارون الجامايكيين في القرن الثامن عشر.

صممت زوجة الفنانة كيماثي دونكور هذه الأعمال الفنية، ومزجت تاريخ السود مع الناس المعاصرين.

"لدي لوحتان معروضتان هنا في معرض الصور الوطني اليوم. ويقول إن إحداهما تدعى هارييت توبمان وهي في طريقها إلى كندا، والأخرى تدعى مربية المارون، قانون الرحمة الخامس."

في الأساس، إنهما يصوران امرأتين أسودتين تاريخيتين إحداهما، مربية المارون من جامايكا في القرن الثامن عشر وهارييت توبمان من أمريكا في القرن التاسع عشر وكلاهما كانا ناشطين، في الواقع قائدين عسكريين في النضال ضد العبودية، " يشرح دونكور.

وهو يعتقد أن وجهات نظر السود تحظى بأهمية أكبر - ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

يُظهر العمل مثل "عندما يتحول الصوت إلى ضوضاء" لتوماس ج برايس إعادة تفسير حديثة للنحت الكلاسيكي، حيث يتم التركيز على الشكل الأسود.

في الفن الغربي، سيطر الفنانون الغربيون البيض على كيفية تمثيل السود، غالبًا في أدوار خاضعة أو "كفضول".

"أعتقد أن إعادة الصياغة هذه مهمة لأنه تاريخيًا، عبر تاريخ الفن الغربي، يمكننا العودة قرنًا تلو الآخر، معظم صور السود تم تنفيذها من قبل فنانين أوروبيين، وفنانين غربيين، وفنانين بيض". يقول.

"هذا ليس صحيحًا أو خاطئًا في حد ذاته، لكنه يتجاهل دور الفنانين السود أنفسهم والسود، باعتبارهم شخصيات مركزية في تلك الأعمال بدأنا نرى تحولًا في القرن العشرين. هذا المعرض يدور حول الفنانين العمل في القرن الحادي والعشرين."

ويستمر معرض "الوقت الآن دائمًا: الفنانون يعيدون صياغة الشكل الأسود" حتى 19 مايو.