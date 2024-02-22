وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يفاجيء الوحدة الطبية بسندنهور

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، جولة مرورية صباح اليوم، بالوحدة الصحية بقرية سندنهور التابعة لمدينة بنها، وذلك بناء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وخلال الجولة، تأكد وكيل الوزارة من مدي الإنضباط الإداري داخل الوحدة وإحالة بعض المتغيبين للتحقيق العاجل، كما تأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، ومشددًا علي المتابعة الدورية والدقيقة لتوافر المستلزمات الطبية، كما أكد علي مسئول الحضور والانصراف بعدم التلاعب بالتسجيل بدفتر الحضور والانصراف منعا للمساءلة القانونية.

كما كلف وكيل الوزارة، مدير عام طب الأسنان بمتابعة توافر المستلزمات الخاصة بعيادات الأسنان داخل منشآت الرعاية الأولية، كما كلف أيضا مدير عام الصيدلة، ومدير عام طب الأسنان بمراجعة القوي البشرية داخل الوحدات وإعادة توزيعهم من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

وراجع وكيل الوزارة، نسب التغطية الخاصة بالتطعيمات، وتأكد من وصول جميع الطعوم واللقاحات لمستحقيها، كما تابع سير العمل داخل مكاتب الصحه وداخل عيادة طب الأسرة. وعيادة الأسنان.