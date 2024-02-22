زراعة أشجار مثمرة وزينة لمجابهة المتغيرات المناخية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة أشجار مثمرة، تنفيذًا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، أنه يجري إستكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى.

حيث تم زراعة 124 شجرة مثمرة وزينة متنوعة ، شملت ، ( ماهوجني، تفله، و مورينجا) ، بطريق مصر أسوان الزراعي ، إلى جانب تسليم الإدارة الصحية بمطاي 155شتله لزراعتها ، كما تم قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار ، وري النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز، مؤكدا ، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة ، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية استلمت 5110 أشجار لزراعتها بالمركز ، موضحا ، أن الأشجار التي تم استلامها ، تضمنت 7 أصناف مثمرة وغير مثمرة ، شملت ( توت عماني - كونو كاربس - جوافة - يوسفي - برتقال، جزورين- ليمون ) ، وسوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدينة ، من خلال إدارة المشاتل بالمركز ووفقًا لخطة محددة ، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.