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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عاطل بـ 112 ألف قرص ولاصق مخدر في كرداسة

صورة المتهم
صورة المتهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بحوزة 112779 قرصا ولاصق مخدر في كرداسة بقيمة 3.2 مليون جنيه.

سقوط  عاطل  بحوزته 112 ألف قرص ولاصق مخدر في كرداسة 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام  (أحد الأشخاص) بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وتم تحديد المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته (110 ألف قرص مؤثر - 2700 قرص مخدر – 79  "لاصق مخدر" - مبلغ مالى ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,25 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بمضبوطات 20 مليون جنيه .. ضبط 46 قضية إتجار بالنقد الأجنبى 

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى،  والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (46) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 

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