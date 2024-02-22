سعر الدولار صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، استقرارًا، واستقر سعره في بنك مصر ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما استقر سعره ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بينما استقر سعره ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

استقر سغر الدولار ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

استقر سعره ليسجل نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

استقر سعره ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما استقر سعره اليوم ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما استقر سعره اليوم ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.







