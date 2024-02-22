ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز جرجا في سوهاج

لأعمال الصيانة والتنظيف..

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جرجا يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءًا من يوم الثلاثاء من نفس الشهر، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه جرجا الجديدة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة