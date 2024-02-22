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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش

اللاعبة المصرية لانا
اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول

 فازت اللاعبة المصرية لانا فتح الله بالمركز الأول للناشئات، تحت 13 سنة ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش فى نسختها التاسعة والعشرين التى أقيمت بفرنسا.

اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش

 حققت اللاعبة انجازًا رياضيًا بتحقيقها المركز الثالث على مستوى أوروبا فى لعبة الإسكواش.

واستطاعت اللاعبة اقتناص الفوز من منافستها إليسا جروسي بشكل ساحق، حيث جاءت النتيجة ثلاثة مقابل لا شئ لصالحها.

 وأعربت اللاعبة المصرية لانا فتح الله عن سعادتها بالفوز في لعبة الاسكواش، واقتناصها المركز الأول، حيث قالت إنها شعرت بتحدٍ كبير في بداية الماتش مع غريمتها إليسا جروسي ولكن في الجزء الثاني منه اتبعت نصائح مدربها الذي شجعها كثيرًا واستطاعت الفوز.

اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش

 وأكدت لانا فتح الله أنها لم تكن تتوقع الفوز بهذا الشكل، موضحة أن أداءها بدأ في التحسن تدريجيًا في الجزء الثاني من المباراة إلى أن استطاعت تحقيق الفوز وشعرت بسعادة غامرة بعد فوزها غير المتوقع، موضحة انها تأمل في تحقيق النجاح والفوز دومًا.

اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش

 وكانت اللاعبة المصرية لانا فتح الله حققت انجازًا كبيرًا بحصولها سابقًا على المركز الحادى عشر ببطولة الاسكواش التى أقيمت فى هولندا المفتوحة للناشئات تحت 13 عامًا، وذلك فى أول مشاركة دولية لها عام 2022.

اللاعبة المصرية لانا فتح الله تفوز بالمركز الأول للناشئات ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش

 وتعد اللاعبة لانا فتح الله من المواهب المصرية المميزة فى لعبة الإسكواش للناشئين، ويشهد لها مدربوها بالكفاءة والالتزام والتفوق، ويتنبأون لها بالتوهج مستقبلًا على المستوى الاحترافي للعبة، وسبق وحققت إنجازات رياضية فى لعبة الإسكواش.

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