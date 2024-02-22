تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية وإنخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة ودافئة اليوم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب الصعيد بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وتابعت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار قد تكون خفيفة |إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراءالغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 11

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14

العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 21

بنها الصغرى 13 والعظمى 20

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20