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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد الجوية: نشهد بدءًا من اليوم تحسنًا في الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك حالة من التحسن في الأحوال الجوية.

بيان الأرصاد الجوية:

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على فضائية “الأولى”، أنه من المتوقع أن تشهد مصر بدءًا من اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، مع ملاحظة زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في أغلب المحافظات الداخلية.

وشددت على أن ذلك سيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة في النهار بمعدل من درجة إلى درجتين مقارنة بأمس، وذلك على مدار الـ72 الساعة المقبلة، والتي تبدأ من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، مؤكدة أن الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس والدخول في ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ويتم الشعور به في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، ويكون شديدة البرودة في معظم الأنحاء خاصة المناطق التي لها ظهير صحراوي، بجانب تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد.

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