الاستعلام عن معاش مارس 2024.. التفاصيل كاملة

معاش مارس 2024.. مع اقتراب صرف معاش شهر مارس والذي يبدأ 1 مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقدرة 15% لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها والبالغ عددهم نحو 13 مليون مواطن، يبحث أصحاب المعاشات عن كيفيةالاستعلام عن معاش مارس 2024.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

ويمكن صرف معاشات شهر مارس 2024 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، ومنافذ البريد المصرى، وفروع بنوك والبنوك التجارية وعبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

كيفية الاستعلام عن معاش شهر مارس

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا

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النقر على الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

أخيرًا يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة.

15% زيادة في المعاشات

جدير بالذكر شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.