تجنبًا لوقف الدعم.. شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة.. تتساءل العديد من الأسر التي تحصل على دعم برنامج تكافل وكرامة عن شروط استمرار صرف المعاش، وذلك للاستفادة من البرنامج وعدم التعرض لتوقف عمليات الصرف، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط الصحية الهامة لاستمرار الوزارة في صرف معاش تكافل وكرامة، والتي يجب على كل أسرة مستفيدة أن تتبعها لتجنب وقف معاش تكافل وكرامة.

وفي السطور التالبة تستعرض " بوابة الوفد " شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة وفقًا لما حددته وزارة التضامنالاجتماعي.

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن بعض الشروط لاستمرار صرف معاش تكافل وكرامة خلال مدة الاستحقاق، والتى جاءت كالآتي:

يجب حضور أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

يجب حضور الأم 3 جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.

حصول الأطفال على كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

عدم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن بعض المعايير للإقصاء من برنامج تكافل وكرامة، والتي تشمل الآتي:

العمل في القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

العمل بالحكومة "بتأمين أو بدون تأمين".

العمل في القطاع الخاص "بتأمين أو بدون تأمين".

وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

ملكية 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

ملكية جرار زراعى أو سيارة أجرة /نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

ملكية حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

ملكية عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار بها.

التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

ملكية عمل خاص أو شخصي.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

بعد ذلك الدخول على برنامج "تكافل وكرامة".

الضغط على ايقونة استعلم عن نتيجيتك من أعلى الصفحة.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة للاستعلام.