3 مسارات اختيارية أمام خريجي مدارس التعليم الفني

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود ثلاثة مسارات بديلة أمام خريجي مدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه.

جاء ذلك خلال حضوره حفل توزيع شهادات تخرج طلاب معهد السالزيان "دون بوسكو" للعام الدراسى 2022- 2023 اليوم الخميس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المسارات المتاحة أمام الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية تتضمن فرصة التحاق خريجي التعليم الفني بسوق العمل مباشرة فور تخرجهم من مدارس التعليم الفني.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المسار الثاني لخريجي مدارس التعليم الفني هو استكمال دراستهم من خلال الجامعات التكنولوجية بدون معادلة، والثالث هو الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة.

إعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل

ونوه وزير التربية والتعليم بحرص الدولة المصرية على تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني لمهارات سوق العمل وتهيئته لتطوير ذاته.

وذكر وزير التربية والتعليم أن إعداد خريجي التعليم الفني لسوق العمل يأتي من خلال خطة الوزارة التي تهتم في المقام الأول ببناء الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك نهضة كبيرة لمؤسسات التعليم الفني في مصر حيث تم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطبيق نظام الجدارات في نحو 1300 مدرسة للتعليم الفني، فضلًا عن إنشاء هيئة (اتقان) لاعتماد برامج ومؤسسات التعليم الفني، وإنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن شعار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو “التعليم من أجل الحياة..والتعليم من أجل المستقبل”.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اهتمام الوزارة بالتعليم الفني والتعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير هذه المنظومة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتغير والدليل على ذلك الإقبال الكبير للطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية على الالتحاق بمدارس التعليم الفني.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن خريجي مدارس التعليم الفني مطلوبين بشكل كبير لسوق العمل في بعض الدول الأجنبية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بمهارات خريجي التعليم الفني التي تمكنهم من مواصلة التعلم والاستمرار في النجاح.

وتمنى وزير التربية والتعليم للطلاب الانطلاق نحو الريادة، ووضعها نصب أعينهم بخطى حثيثة وسعي دؤوب بإخلاص وأمانة ليحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار.