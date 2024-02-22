العدس فعال لخفض مستويات السكر في الدم

خلص خبراء علميون من كندا إلى أن استبدال الأطباق الجانبية النشوية بالعدس فعال في خفض مستويات السكر في الدم، ويقول الخبراء إنه بهذه الطريقة من الممكن تحقيق انخفاض بنسبة 20% في مستويات السكر في الدم.

استبدل البطاطس والأرز في أطباقك بالبقوليات، وجهت أليسون دنكان ودان رامدات من وزارة الصحة وعلوم التغذية والزراعة والصناعة الزراعية في كندا هذا النداء إلى الأشخاص المصابين بالسكري ومقدمات السكري.

ووفقا لهم، فإن استهلاك البطاطس والأرز من قبل الأشخاص المعاصرين مهم للغاية بحيث لا يمكن اعتبار مثل هذا النظام الغذائي صحيًا في نصف الحالات، يجب استبدال الأطباق الجانبية النشوية بأخرى، لأنها بكميات كبيرة تساهم في تطوير تحمل الأنسولين، والذي يرتبط بزيادة مستويات الجلوكوز في الدم. كل هذا شرط أساسي لتطور متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة والسكري.

كطبق جانبي، يوصي الخبراء بشدة باختيار البقوليات والعدس على وجه الخصوص، ويقول الخبراء إن استبدال نصف حصة من الأرز بالعدس يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 20 في المائة، واستبدال البطاطس بنسبة 30 في المائة.

وأكد العلماء أن "البقوليات قد تقلل من الأمراض المزمنة المرتبطة بمستويات الجلوكوز غير الطبيعية".