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الخميس 22 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الدراويش : الإسماعيلي أعاد شيكابالا لكرة القدم من جديد

شيكابالا
شيكابالا

علق محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، على فترة لعب شيكابالا للدراويش قبل ٨ أعوام تحت القيادة الفنية لاحمد حسام ميدو.

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وقال عضو الإسماعيلي في تصريحاته ..
- الإسماعيلي قام بإحياء شيكابالا مرة أخرى في كرة القدم.

- علاقتنا بالزمالك قوية جدا وما حدث في المباراة تحديدا اللافتة جاءت من قلة لها أهداف معينة وتلك القلة لا تحب الإسماعيلي.

وأضاف خلال تصريحاته معلقا على قطاعات الناشئين بالكرة المصرية ، مشيراً إلى أن بعض القطاعات تشهد تلاعب في الأعمار السنية.

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