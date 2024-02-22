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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس ميدياما : الأهلي فاوضنا لضم جوناثان سواه

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني، أن الأهلي يسعى لضم لاعبهم جوناثان سواه.

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وقال أوبين، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أحد مسؤولي الأهلي اتصل بنا لإبداء الرغبة في التعاقد مع لاعبنا جوناثان سواه".

وأضاف: "لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب، لكن كانت مجرد أحاديث".

وواصل.. مواجهة الأهلي ستكون في غاية الصعوبة، وخسرنا المباراة الأولى ونعلم قوة الأهلي في القارة الأفريقية فهو النادي الأكثر نجاحا".


وأضاف: "لاعبونا ربما فقدوا التركيز خلال المباراة الأولى، لكننا انتصرنا بعد ذلك على شباب بلوزداد وهو فريق قوي ونتطلع للظهور بقوة ضد الأهلي".

وتابع: "لدينا الفرصة للتأهل حال انتصرنا على الأهلي وشباب بلوزداد، وكرة القدم مليئة بالمفاجآت، ومصممون على تحقيق الفوز على الأهلي".

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