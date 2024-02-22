ضوابط امتحانات شهر فبراير لطلاب المدارس 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بوضع جداول امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بالحضور بالزي الرسمي في امتحانات شهر فبراير وإحضار الأدوات المدرسية الخاصة بهم، والمواظبة على الحضور كيوم دراسي عادي.

تعليمات امتحانات شهر فبراير

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تكون امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة، وأن توضع على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن تحتوي امتحانات شهر فبراير على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر فقط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تكون امتحانات شهر فبراير من مقررات أول شهر في الدراسة من الفصل الدراسي الثاني فقط.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر فبراير على أن تجرى أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

وحظرت وزارة التربية والتعليم الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر فبراير 2024، وفي حالة المرض يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر فبراير ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

ومنعت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر فبراير إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ضوابط امتحانات شهر فبراير