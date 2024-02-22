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الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المندوه: تسلمنا خزينة الزمالك من اللجنة المؤقتة وبها مليون جنيه فقط

حسام المندوه
حسام المندوه

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس الإدارة تسلم النادي وهو مديون بمبلغ كبير لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال.

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وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"تسلمنا خزينة الزمالك من اللجنة المؤقتة وبها مليون جنيه فقط وكل ما تردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية غير صحيح على الإطلاق ".


وتابع:"مجلس إدارة نادي الزمالك تكاتف من أجل حل جميع الأزمات منها أزمة القيد والتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ".

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