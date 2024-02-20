سجّل بسرعة| رابط الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لغلق باب التقديم في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 قبل غلق باب التقديم.

وتتيح وزارة التربية والتعليم رابط الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الماضي.

رابط استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط خاص بالتسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 للتسهيل على طلاب الصف الثالث الثانوي التقدم للامتحانات هذا العام.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 في الموعد المخصص لها في 22 يونيو المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي بحفظ بيانات الاستمارة الإلكترونية اللثانوية العامة 2024 وطباعتها بكل مشتملاتها.

ويستمر الرابط الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 مفتوحًا طوال اليوم على مدار الـ24 ساعة.

سارع بالتسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل غلق الباب (من هنا).

ضوابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

آخر موعد لتسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تسليم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس منذ يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

وتواصل المدارس الثانوية بجميع أنحاء الجمهورية استلام استمارات امتحانات الثانوية العامة من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.