ثلاثة في واحد فعاليات قصر الثقافة بالاسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات اليوم الرابع الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح لفرعي الاسماعيلية والسويس ، المنفذ بفرع ثقافة الاسماعيلية،

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضين مسرحيين لفرق نوادي مسرح السويس ، جاء الأول بعنوان " ثلاثة في واحد "

تأليف محمد أحمد عبد الغني ، ديكور وملابس محمد أبو عمرة،موسيقى مريم عادل ، تنفيذ إضاءة نور الدين أسعد ، إخراج محمد كرم ، تدور احداث المسرحية حول قضية صحة المراهقين ، والعرض فانتازيا ، يدور حول شخصية تعاني من اضطراب نفسي ما بعد الصدمة ، وتدور بكاملها داخل عقل الشخص المريض.

بينما جاء العرض الثاني فجاء بعنوان "فنجان قهوة" تصميم ديكور ديفيد المصري ، تنفيذ ديكور محمد ابو عمرة ، تصميم إضاءة كامل عبد العزيز ، تأليف وإخراج حازم أشرف ويتناول قضية العنف الأسري ، وما ينتج عنه من شخصيات سامة ، مليئة بالاضطرابات النفسية ، وفشل جميع علاقاتها بالمجتمع ، ويناقش العرض أيضا مشكلة الزواج المبكر ، والختان، والادمان.

بحضور لجنة التحكيم المكونة من ا. محمد ميزو، ا. سعيد حجاج، ا. منار خالد، ت. محمد عدلي عضو الرقابة علي المصنفات، رجب احمد مقرر اللجنة.

وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أ. أمل عبدالله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة أ. شيرين عبد الرحمن ، وجاءت عروض اليوم التابعة لفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

بحضور ا. سماح حامد من إقليم القناة وسيناء الثقافي، ا. محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية هويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس ، ا. احمد طه مدير ادارة الشئون الفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية.