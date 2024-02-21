غلق باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية غدًا

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الخميس، باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الماضي وحتى غدا الخميس الموافق 22 فبراير الحالي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة 2024 بسرعة تسجيل استمارة الامتحانات قبل غلق الباب حرصًا على مصلحتهم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا خاصًا بالتسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 باستخدام البريد الموحد.

ويجب على طلاب الصف الثالث الثانوي حفظ بيانات استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 وطباعتها بكل مشتملاتها استعدادًا لتسليمها للمدارس.

سجل فورًا في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية (من هنا).



موعد تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسليم استمارة امتحانات متحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس منذ يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 وتشمل: الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها، وأصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، و3 صور حديثة لطالب الثانوية العامة 2024 مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

كما تشمل أوراق التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

ويشترط للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة، فضلا عن إيصال تسديد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.