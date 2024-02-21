جولة لوزير البترول فى المعرض المصاحب لمؤتمر ايجبس ٢٠٢٤

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لأجنحة عدد من شركات البترول والطاقة العالمية والمحلية المشاركة فى المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس ٢٠٢٤ ، الذي شهد مشاركة عدد كبير من الشركات من مختلف الجنسيات ، وإقبالا كبيراً من الزوار المعنيين بقطاع البترول والطاقة.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح من مسئولى الشركات العارضة حول احدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة التى تطبق فى صناعة البترول والغاز بشكل خاص ومجالات الطاقة بشكل عام .