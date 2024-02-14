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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: صبر مصر الاستراتيجي أجبر أردوغان على تغيير مواقفه (فيديو)

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة اليوم وكلمته في القمة المصرية التركية من قصر الاتحادية نجاح كبير للقيادة المصرية، موضحًا أن الزيارة كانت نجاحًا كبيرًا للنظام المصري فيما يتعلق بالوضع الإقليمي في المنطقة، وأن ذلك يرجع إلى السياسات الصحيحة التي تهدف إلى حلحلة الأوضاع في المنطقة. 

وأضاف إبراهيم عيسى، مقدم برنامج 'حديث القاهرة' علي قناة 'القاهرة والناس'، أن الإخوان والتيار الإسلامي السياسي سيختلقون مليون حجة ضد زيارة أردوغان ويقدمونها على أنها انتصار لهم، مضيفًا: 'الإخوان المسلمين سيختلقون مليون حجة لتبرير زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لمصر، وسيعتبرونها نجاحًا لهم'. 

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إبراهيم عيسى: الجيش المصري للإنسانية ويعرف قواعد الحرب

ولفت إلى أن الحركة الإسلامية السياسية لن تتحدث عما يحدث في السودان، وذلك لأنهم لا يستطيعون التعامل مع ما يحدث في السودان بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع ما يحدث في غزة. 

صبر استراتيجي

ونوه إلى أن القمة بين مصر وتركيا وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تؤكد أن مصر كانت صامدة منذ البداية ضد تيار الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن مصر كانت صامدة ضد التيار الإسلامي السياسي منذ البداية،. 

وأكد أن النظام المصري في خلاف مع الرئيس أردوغان وكل أطراف حكومته والحملة الرهيبة التي تشن على مصر خلال سياستها في الخلاف مع تركيا، وأن النظام المصري أوضح أنه عقد حالة من التردد في التصريح. 

وذكر أن "الرئيس التركي أردوغان كان قاسيا في هجومه على مصر خلال هذه الفترة، ولكن الصبر الاستراتيجي الذي أظهرته مصر أجبر الرئيس أردوغان على تغيير موقفه"، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان رجل وسياسي لديه تحولات شديدة في الانفعالات وأنه صاحب تاريخ سياسي كبير نظرا لحكمه الطويل في تركيا.

وأشار إلى أن مصر لم ترد على عداء الرئيس أردوغان الذي كان عدائيًا منذ البداية، مشددًا على أن حضور وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، وانعقاد القمة المصرية التركية في مصر عنوان كبير للاستقرار في مصر، مضيفًا أن مصر منذ اللحظة الأولى التي واجه فيها أردوغان مصر لم تتعامل معه وهمشت تصريحاته.

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