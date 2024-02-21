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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد أبو بكر يشيد بمرافعة مصر ضد إسرائيل في العدل الدولية.. منعطف تاريخي

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن اختيار الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية للمرافعة القانونية أمام محكمة العدل الدولية، هو اختيار موفق جدًا، مشددًا على الشهادة كتبت بحرفية قانونية، وموضوعية شديدة.

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وتابع :"أهل القانون أجدر بمثل هذه المرافعات، وحسنًا فعلت الخارجية المصرية، لأنهم أكثر تأسيسًا ودقة فيما يتعلق بالقانون وتفنيد الأدلية.. توقعت في بداية الأمر أن تكون الكلمة سياسية، وتفائلت خيرًا بوجود السيدة ياسمين موسى.. نحن أمام منعطف كبير وتاريخي".

صياغة منضبطة

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن المطالب المصرية تتضمن صياغة قانونية منضبطة لجرائم قوات الاحتلال، والوضع الحالي في قطاع غزة، و2.3 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم، وموقف مجلس الأمن وعدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار. 

وأوضح أن هذه هي الظروف التي دفعت لتقديم المذكرة ثم انطلقت المرافعات للحديث عن الجوانب الموضوعية، وقال إن الجزء الأول يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على اختصاص محكمة العدل الدولية والاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة والتمييز العنصري. 

 

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