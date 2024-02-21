عزة مصطفى: مرافعة مصر في العدل الدولية وثقت التاريخ الأسود لدولة الاحتلال

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر وثقت اليوم في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المرافعة كانت قوية ومشرفة.

وأضافت عزة مصطفى، أن مرافعة مصر اليوم وثقت التاريخ الأسود للاحتلال الإسرائيلي وفضحت جرائم الاحتلال أمام العالم، مضيفة أن موقف مصر من القضية الفلسطينية تم عرضه أمام الجميع، وذلك في تعليق لها ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".

وأشارت إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت ولا يستطيع أحد أن يتخطاه، قائلا: "المساومة لعبة إسرائيل، لكن نحن المصريين سنستمر في الدفاع عن موقفنا تجاه القضية الفلسطينية".

وأشادت عزة مصطفى بالدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، بسبب شكوى مصر لمحكمة العدل الدولية، موضحة أن مصر لديها العديد من النماذج الجديرة بالاحترام، ومن بينهم نساء.

وشددت عزة مصطفى على أن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، قائلة: "إذا لزم الأمر فإن كل المصريين هم الجيش المصري".