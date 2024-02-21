الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عزة مصطفى: مرافعة مصر في العدل الدولية وثقت التاريخ الأسود لدولة الاحتلال

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر وثقت اليوم في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المرافعة كانت قوية ومشرفة. 

وأضافت عزة مصطفى، أن مرافعة مصر اليوم وثقت التاريخ الأسود للاحتلال الإسرائيلي وفضحت جرائم الاحتلال أمام العالم، مضيفة أن موقف مصر من القضية الفلسطينية تم عرضه أمام الجميع،  وذلك في تعليق لها ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد".

txt

أستاذ علوم سياسية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تفضح انتهاكات إسرائيل بحق فلسطين

txt

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: لا نقبل التصريحات الإسرائيلية والغربية لتبرير العنف في غزة

 وأشارت إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت ولا يستطيع أحد أن يتخطاه، قائلا: "المساومة لعبة إسرائيل، لكن نحن المصريين سنستمر في الدفاع عن موقفنا تجاه القضية الفلسطينية". 

وأشادت عزة مصطفى بالدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، بسبب شكوى مصر لمحكمة العدل الدولية، موضحة أن مصر لديها العديد من النماذج الجديرة بالاحترام، ومن بينهم نساء. 

وشددت عزة مصطفى على أن مصر ترفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، قائلة: "إذا لزم الأمر فإن كل المصريين هم الجيش المصري".

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية تفضح انتهاكات إسرائيل بحق فلسطين

النائب أحمد عثمان: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

مصر تشرح بالأدلة أمام العدل الدولية جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

ممثلة كولومبيا أمام "العدل الدولية": يجب على إسرائيل الالتزام بالمواثيق الدولية

ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي

المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء أمام العدل الدولية
الجريدة الورقية