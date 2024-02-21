تواصل نيابة جنوب المنصورة الكلية ، التحقيقات في واقعة اتهام طفل بخطف آخر والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه أعلى سطح عقار بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تفاصيل تعدِ صبي علي صغير أعلى سطح عقار بالمنصورة

وأحالت جهات التحقيق المتهم أحمد. م. س صاحب الـ 14 سنة للمحاكمة أمام محكمة الطفل بالمنصورة، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه في القضية رقم 18 لسنة 2023 جنح طفل مركز ميت غمر والمقيدة برقم 783 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أحمد. م. س، خطف المجني عليه الطفل (م. ع) مستغلًا حداثة سنه واستدرجه إلى أعلى سطح عقار، والذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت بتلك الجناية جريمة أخرى ، وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن حسر عنه بنطاله، واعتدى عليه جنسيا كرهًا عنه مستغلًا حداثة سنه ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

صبي يهتك عرض صغير بالمنصورة

وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات قرر جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل بالمنصورة لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار إيداعه على ذمة القضية.

سقوط عاطل بحوزته 112 ألف قرص ولاصق مخدر في كرداسة

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطل يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بحوزة 112779 قرصا ولاصق مخدر في كرداسة بقيمة 3.2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص) بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته (110 ألف قرص مؤثر - 2700 قرص مخدر – 79 "لاصق مخدر" - مبلغ مالى ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,25 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.