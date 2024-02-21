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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ندب الدكتورة لمياء زايد رئيسًا لدار الأوبرا المصرية خلفًا للدكتور خالد داغر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بندب الأستاذة الدكتورة لمياء زايد -رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون-، للعمل رئيسًا للهيئة العامة للمركز الثقافي "دار الأوبرا المصرية"، وذلك، خلفًا للدكتور خالد داغر، والذي انتهت مدة انتدابه.

الدكتورة لمياء زايد

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور خالد داغر، الرئيس السابق للدار، على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق فيما هو قادم .

والدكتورة لمياء زايدّ هي رئيس قسم تصميم واخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٨.

كما شاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو.

وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.

الجريدة الورقية