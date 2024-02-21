الموسيقار راجح داوود يطالب بإحياء دروس الموسيقى في المدارس: "كفاية حلمبوحة"

قال الموسيقار رجاء داوود، إن الموسيقى الجيدة تبقى في الذهن مع مرور الوقت، مطالبًا المنصات الرقمية والإلكترونية بتبني الموسيقى الجيدة وإبداعها حتى لا يكون المتلقي رهينة للموسيقى والأغاني السيئة.

وأوضح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه بفاصل زمني يصل إلى 10 سنوات يتم إنشاء أغانٍ يتردد صداها كثيرًا بين الناس وتنسى في النهاية، مرجعًا ذلك إلى الزمن.

وأشار إلى أن هناك أمثلة على العديد من الأغاني التي كانت كالبالونات الكبيرة قبل أن تنفد في النهاية، مشيرا إلى أن الأغاني الجيدة لفنانين مثل محمد منير وعمرو دياب، خاصة القديمة منها، لا يزال الشباب يستمعون إليها رغم مرور عشرات السنين، وأن المتلقي لا يحتاج إلى البحث والاستماع إلى "الحلمبوحة" في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد على ضرورة بذل الكثير من الجهد لإنتاج موسيقى جيدة، لافتًا إلى أنه عندما يتم تحديد سقف الفن الجيد سيعرف المتلقي اختياراته، ودعا إلى إحياء الاهتمام بدروس الموسيقى والرسم في المدارس للارتقاء وتنمية عواطف وفكر الأطفال في الاتجاه الصحيح.

ليالي سعودية مصرية

وتعليقاً على التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجالي السينما والفنون، قال الموسيقار رجاء داود "فكرة التعاون قديمة، ونحن نريد تعاونًا هادفًا من شأنه أن ينمي المواهب الجديدة. ليس لدي أي تحفظات على الحفل الموسيقي السعودي المصري.

وأشار إلى أن تحفظه الوحيد هو أن الحفل كان يجب أن يكون اسمه ليلة مصر والسعودية وليس العكس، متابعا: "يجب أن يكون هناك تعاون مشترك وهادف بين البلدين في التوجه نحو تحديث أغاني مصر والسعودية، وعدم الاكتفاء بالأغاني التراثية القديمة فقط: "ومن يغني لأم كلثوم لن يستطيع أن ينافسها، ومن يغني لعبد الحليم حافظ لن يستطيع أن ينافسه".

وحول تطور السينما المصرية قال الموسيقار: "السينما في يد صانعيها، فالسينما في يد أصحابها، المخرج والمنتج وكاتب السيناريو، وتطوير الفن المصري لا يمكن أن يحدث إلا من خلال هذه العناصر".