رمضان 2024.. محمود طلعت يضع الموسيقى التصويريه لـ "كوبرا"

طرحت قناة mbc مصر البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام والمنتظر عرضه حصرياً على شاشة القناة ومنصة shahid، خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويضع الموسيقار محمود طلعت الموسيقى التصويرية على أحداث مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024 حصرياً على قناة mbc مصر ومنصة shahid، حيث اختار طلعت موسيقى تتناسب مع الأجواء الشعبية التشويقية التى يتم تقديمها فى أحداث العمل.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويعود محمد إمام إلى دراما المقبل بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام يعرض له حالياً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وكانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" الذي عُرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب .

ويواصل الفنان محمد إمام، تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" المقرر طرحه في 2024، ويتم تصويره بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع، بجانب القاهرة.



وكتب إمام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "توكلناعلى الله فيلم كبير مع أكبر المخرجين اللعب مع العيال، مفاجأة 2024.



"اللعب مع العيال" التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة



ويعد "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".



ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.