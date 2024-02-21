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الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توزيع جوائز التميز بمجال المساواة في الطاقة ضمن فعاليات «إيجبس 2024»

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد ختام فعاليات اليوم الثالث للنسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد حفل توزيع جوائز التميز في مجال المساواة في الطاقة . 
وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم 3 جوائز للفائزين وهي جائزة «سيدة الجيل القادم لهذا العام» وجائزة «برنامج تنمية المواهب لهذا العام» وجائزة «المرأة في القيادة» .

*جائزة «سيدة الجيل القادم لهذا العام»* 
تُكرّم هذه الفئة من الجوائز، السيدات ذوات الأداء العالي في صناعة الطاقة العالمية والمؤهلات  ليصبحن قادة مستقبليين في هذا المجال. فازت بهذه الجائزة، الدكتورة سيرين لوك سو مون محاضر أول في قسم الهندسة الكيميائية، جامعة بتروناس التكنولوجية في هذه الفئة.

*جائزة «برنامج تنمية المواهب لهذا العام»*

ولأن الاستثمار في المواهب المستقبلية أمر بالغ الأهمية، قدم المؤتمر جائزة لتكريم المبادرات التي ترعى وتطور الجيل القادم من قادة الطاقة، وفاز بالجائزة برنامج المواهب من شركة حسن علام القابضة.

*جائزة «المرأة في القيادة»*

تُكرّم هذه الجائزة النساء المتميزات اللاتي كسرن الحواجز وتفوقن في الأدوار القيادية في صناعة الطاقة، مما يمهد الطريق أمام القيادات النسائية المستقبلية على الطريق نحو «صافي الطاقة صفر». وفازت بهذه الجائزة منى العدوي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Geoenergy .

الجريدة الورقية