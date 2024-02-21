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الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توزيع جوائز اختيار الجمهور لتحدي تكنولوجيا المناخ

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

فى ختام فعاليات اليوم الثالث للنسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس2024» المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي،  تم توزيع جوائز اختيار الجمهور لتحدي تكنولوجيا المناخ.

وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم الجائزة لشركة Pikare لتكنولوجيا المياه والطاقة والتي فازت بالمركز الأول، فيما حصلت شركة Golu لتقنيات الهيدروجين على جائزة المركز الثاني.
وقد شهد المؤتمر ولأول مرة فعالية ملتقى «تحدى تكنولوجيا المناخ» ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية امام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة، المشاركين فى المؤتمر ضمن وفود الدول المشاركة من 120 دولة حول العالم .

الجريدة الورقية