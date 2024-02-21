كلام فى الهوا

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 08:17 م 2/21/2024 8:17:43 PM

منذ أكثر من مائة عام جمع الكاتب المصرى الكبير «مصطفى لطفى السيد» عددًا من مقالته السياسية والدينية والاجتماعية ونشرها فى كتاب أطلق عليه «النظرات» وجاء بتلك المقالات العديد من الكلمات التى تُعد الآن من الحكم والمواعظ، لأنها رغم مرور هذه السنين مازالت تلك الكلمات حية بيننا.

ومنها «أن المستميت لا يموت ومن يُهلك فى الأدبار أكثر ممن يُهلك فى الإقدام. فإذا كنتم لا بد تطلبون الحياة فانتزعوها من صانعى الموت فكل العظماء عندما يلتفتون خلفهم فلن يُطربهم مشاهدة أنفسهم فى الماضى من إزلال وإهانة، لذلك يحاربون معركتهم ضد الظلم أو العيش فى حياة أشبه بالموت، إما الحياة بشرف أو الموت بكرامة، لذلك نجد هؤلاء الرجال من مختلف الفصائل فى غزة تحارب معركة الحياة، إلا أن هناك من يحاولون ويقولون لنا بأنهم ينتحرون، رغم أن دماءهم الصاعدة إلى خالقها تخنق كل هؤلاء المستسلمين.

وفى الوقت الذى يُقتل فيه هؤلاء الأبطال يموتون «واقفين كالأشجار»، فى الوقت الذى يفر منه هؤلاء الجبناء خوفًا من الموت، رغم أن الدم على أيديهم وعلى أرجلهم وعلى رأسهم.. دم هؤلاء الذين يُقتلون فى غزة كل يوم أمام أعينهم وهم فى أماكنهم ساكنون.

لم نقصد أحدًا!!