ألسن عين شمس تستضيف حملة "صحتك تهمنا"

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة و مناهضة العنف.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن دور الجامعة محوري و تحرص على حملات التوعية بين الطلاب بهدف خلق جيلًا جديدًا يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلح بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

دور جامعة عين شمس في مواجهة العنف

وأكدت الدكتورة هند الهلالي دور جامعة عين شمس في اتخاذ كل الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنه التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية و ريادة الأعمال.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقفاً لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين و كتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة و مواجهة مشكلتها.

بينما تناولت أ.د.رانيا سمير، استاذ طب الأطفال بقصر العيني و مدرب معتمد بنادي روتاري مصر، مبادرة القضاء على اورام عنق الرحم في مصر خلال خطة مدتها سنتين وذلك بسبب ارتفاع نسبة انتشارة في مصر والوطن العربي، ونشر الوقاية منه في مصر ، فحوالي ١٣٥٠ سيدة مصابة بمراحل متاخرة.

وأشارت إلى أن من أكبر مسبباته هو ما يسمى بفيروس HPV الفيروس البشري الحليمي ، وتناولت كيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم؛ مؤكدة أنه المرض السرطانى الوحيد الذي يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم ضد الفيروس.

وأكدت أن الفيروس البشري يصيب الرجل والمرأة على حد السواء و يتسبب للرجال في سرطان الشرج والفم والأعضاء التناسلية للرجل وبالنسبة المرأة يسبب سرطان عنق الرحم، والفيروس يمكن أن يصيب الشخص بدون أى أعراض وحوالى ٨٠% من الاشخاص يتعالجون في غضون سنتين بدون اى تدخل طبي من تلقاء أنفسهم.

كما تناول الدكتور مصطفى ناجى، مدرس الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس و المسئول عن عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدي أن ٧٠% من أورام الثدى هي حميدة ولا تنتشر الخلايا خارج منطقة معينه، موضحًا أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا للسيدات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أنه واحدة من كل ٨ نساء يصابوا بسرطان الثدى، مشيرًا إلى أن رحلة العلاج من سرطان الثدى طويلة ولكن يجب ان تخوضها المصابة فور اكتشاف المرض للقضاء عليه، مؤكدًا أن نسبة الشفاء في المرحلة الاولى ٩٥%.

كما استعرضت د.ندى حمد محمود، استاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، دور النباتات الطبية في الوقاية من السرطانات، مشيرة إلى أن النبات الطبي هو أى نبات يستخدم في العلاج مثل الزنجبيل و الكركم والثوم والطماطم والبطيخ والجزر وتعمل تلك الخضروات على زيادة المقاومة ضد الاصابة بالأمراض السرطانية سواء كانت في صورتها الأولى أو مطبوخة.

كما تبنت أ..د.سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن صحة العقل تبدء من التفكير، مؤكدة أن التفكير الإيجابي هو تفكير واعى عاطفي وهو تفكير مرن لا يتوقف على المشكلات و تضخيمها و إلقاء اللوم على النفس، وتناولت العديد من الأمثلة التى تعزز الصحة النفسية وتوسع مدارك الطلاب نحو خلق بيئة صحية من خلال تجنب التشاؤم والعمل على خلق جو إيجابي من العقل بهدف استمرار الحياة بشكل أكير مرونة.

و انتهت الحملة بورشة عمل عن الضغوط النفسية قدمتها الدكتورة أماني عبد العال الاخصائي النفسي الإكلينيكيّ، وشهدت الحملة اقبالاً كبيرا من الطلاب و الإداريين وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

واعقب الندوة تدريب تفاعلي عن إدارة الضغوط للحضور مثل ضغوط الدراسة والعمل والمشكلات الاسرية قدمتها الدكتورة اماني عبدالعال الاخصائي النفسي الإكلينيكيّ.