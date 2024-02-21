أحمد داش: حسين مش شرير فى "مسار إجباري" برمضان والشخصية لا تشبهني

يخوض الفنان أحمد داش السباق الرمضاني 2024 بمسلسله مسار إجباري، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون برمضان 2024.

شخصية أحمد داش

كشف الفنان أحمد داش عن شخصيته فى المسلسل وذلك فى فيديو ترويجي على صفحة دى إم سى دراما، قائلًا: شخصية حسين لا تشبهني، مشيرا إلى أن شخصيته ليست شريرة ضمن أحداث العمل.

وكان قال النجم أحمد داش: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

حيث نشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوسترين للنجمين أحمد داش وعصام عمر اللذين يخوضان موسم رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري.

أحمد داش

وقد ظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف ويبدو أنه من عائلة متوسطة الحال. مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

أحمد داش

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

أحمد داش

وفاز الفنان أحمد داش بجائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون «The Nickelodeon Kids' Choice Awards»، والتي أقيمت فاعليتها اليوم في أبو ظبي.

وأعربت الفنانة منة فضالي سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023

سر أزمة منة فضالي وأحمد داش

وحرصت منة على كشف كواليس الأزمة التي جمعتها بالنجم أحمد داش بسبب ترتيب الأسماء في تترات مسلسل جعفر العمدة أكدت أنه لا توجد مشكلة شخصية مع داش.



وأضافت منة فضالي إنه كان مقرراً أن يضم التتر صورة بطل العمل محمد رمضان رفقة زوجاته الأربع في المسلسل مشيرة إلى أنها لم تدرج في بنود العقد شرط وضع صورتها في شارة المسلسل لكن الأمر يتم من حيث الذوق.

وأضافت: الواحد بيزعل على مجهود سنين قائلة: أنا تعبت كتير وبدأت بدري وكنت محتاجة شوية تقدير.

كما نفت وجود مشكلة شخصية مع أحمد داش بعدما كتب عبر حسابه على الفيس بوك: تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي وقالت منة فضالي: أحمد داش مكنش كاتب كده عني أنا .. الناس مكنتش فاهمة .. هو كان بيتكلم عننا كلنا مش منة بس وكان بيهزر.

واختتمت أن داش لا علاقة له بالأمر وأنها لم تدل بأي تعقيب بعد نشر صورة تتر المسلسل لكنها شعرت بالضيق حينها.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا: “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان، زينة، مي كساب، دعاء حكم، أحمد فهيم، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد فريدة، سيف النصر، النجم الأردني منذر رياحنة، عصام السقا، منة فضالي، عماد صفوت، أحمد داش، طارق النهري، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فتحي، طارق الدسوقي.