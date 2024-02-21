جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول المخدرات

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الأهلية، ندوة توعوية بعنوان " المخدرات الإلكترونية" بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ جاء ذلك بحضور، الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وحاضر في الندوة الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس جامعة أسيوط لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الحرص على تنظيم ندوات توعوية ترعاها الجامعة بين مختلف الجامعات لدعم جهود نهضة الصعيد، بهدف زيادة التوعية بين الطلاب وتثقيفهم بقضايا المجتمع، وكيفية مواجهتها، موضحا أهمية موضوع الندوة التي تناقش المخدرات الإلكترونية، وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية والعقلية والسلوك، وكيفية حماية أبنائنا من خطرها، وأهمية نشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق كمعيار حقيقى لرقي الإنسان ودرعه الواقي ضد المخاطر الإجتماعية المختلفة؛ سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن الندوة تهدف إلى نشر الوعي التثقيفي السليم لأبنائنا الطلاب وشباب المستقبل، لبناء إنسان لديه إدراك ووعي بخطورة المخدرات الإلكترونية على أنفسهم والمجتمع، مشيراً أن المخدرات الإلكترونية هي استخدام تقنيات الصوت والفيديو لتحقيق تأثير مخدر على العقل، ولها تأثير سلبي على الصحة النفسية والعقلية والسلوك، موجهاً بضرورة التوعية الذاتية، والتحقق من مصدر المعلومات والتأكد من موثوقيتها، للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع من المخدرات الرقمية التي أنتجتها التكنولوجيا، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على عقد الندوات التوعوية والتثقيفية لقضايا المجتمع والوقاية منها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي الندوة بتنظيم من الدكتور علي كمال أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ومدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، والدكتورة أسماء جابر أستاذ مساعد بقسم علم الإجتماع بكلية الآداب ونائب مدير مركز رصد المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، والمهندس أحمد ممدوح رئيس قسم التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة أسيوط، والأستاذ مصطفى حسن أمين جامعة أسيوط الأهلية ، والأستاذ جمال كمال عباس أمين جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وبمشاركة نخبة من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعات المشاركة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وحشد كبير من الطلاب بالجامعات

وأشار الدكتور علي كمال، أن الندوة تضمنت محاضرة بعنوان "المخدرات الإلكترونية"، حاضر فيها الدكتور عبد الرحمن حيدر ، ومحاضرة بعنوان "نصائح وإرشادات عامة لحماية الشباب من خطر الإدمان الإلكتروني" وحاضر فيها المهندس أحمد ممدوح، موجهاً شكره لإدارة الجامعة على اهتمامها ببناء الوعي الثقافي والفكري لأبنائها الطلاب لمواجهة مخاطر التكنولوجيا، وطرق مجابهة المشكلات الناجمة عن هذا التطور التقني السريع.

وأوضحت الدكتورة أسماء جابر، أن الندوة أسفرت عن بعض التوصيات وأهمها: وجوب إصدار تشريع ينظم ويجرم المخدر الرقمي، وسن التشريعات لمنع نشر المخدرات الرقمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتكثيف الحملات الإعلامية لتوعية أفراد المجتمع المصري بخطورة هذه المخدرات الإلكترونية، ونشر التوعية بخطورة المخدرات الرقمية بين طلاب المدارس والجامعات لأنهم الفئة المستهدفة والأكثر استخداما لوسائل التواصل الإجتماعي ، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية من أجل رفع الوعي والتصدي لها ، ووجوب تبني برامج وأنشطة وقائية فعالة للحد من تأثير المخدرات الرقمية على النواحي العملية والنفسية والجسدية والمجتمعية ، والعمل على زيادة الوازع الديني لدى الشباب وعدم الإنسياق وراء كل ما هو ضار بعقل وجسد الإنسان.