30 % تخفيضًا في أسعار ياميش رمضان بمنافذ الزراعة ..تعرف على الأماكن

تحرص وزارة الزراعة على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك بتخفيضات كبيرة، في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما اعنلت وزارة الزراعة عن افتتاح معرض جديد بمنطقة الدقي "خير مزارعنا لأهلينا" ويضم حوالي 200سلعة بأسعار مخفضة عن نظيراتها في الأسواق الأخرى.

وتشهد منافذ وزارة الزراعة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية المختلفة وياميش رمضان، بأسعار مخفضات تصل لـ30%، على غرار الأسعار المعلنة من وزارة التموين في معارض أهلا رمضان.

منافذ الوزارة :

الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

شارع الهرم، محطة المطبعة.

– وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

– شبرا:

ميدان لاظوغلي،

سوق العبور.

– الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

-المعادي

-مايو 15

– القناطر

سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

– سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

– أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

محافظة الإسكندرية

-بحري.

-حي الإبراهيمية.

حي العجمي.

– حي المنتزه.

– منطقة أبو قير.

– حي الجمرك.

– حي العامرية.

– موقف المتراس.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات:

– 7 منافذ منتشرين في محافظة جنوب سيناء بكل من «أبو رديس – أبو زنيمة – سانت كاترين – دهب – الطور- نويبع – طابا».

– منفذ بمحافظة القليوبية في مدينة القناطر.

– محافظة كفر الشيخ: سخا ومزرعة سخا.

واحتوت منافذ وزارة الزراعة على كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع أساسية وغير أساسية ومنها:

– مصنعات اللحوم

– البيض الأحمر والأبيض

– الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها

– الأسماك

– العسل

– زيت الزيتون

– زيت نباتي

– سكر

– أرز

– منتجات الألبان

– مكرونة

– سمن مصنع وبلدي

– سمن مصنع

– كل أنواع ياميش رمضان