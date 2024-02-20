الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تستعد لشهر رمضان بضخ 200 سلع عبر منافذها

منفذ وزارة الزراعة
منفذ وزارة الزراعة

تحرص وزارة الزراعة على رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط في ظل جشع التجار وارتفاع أسعار جميع السلع، قبل دخول شهر رمضان الكريم.

تحقيق توازن داخل السوق

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة لمنافذ البيع، إن وزارة الزراعة تسعى لتحقيق توازن داخل السوق بالتعاون مع وزارات التموين والداخلية والدفاع، وفي هذا السياق، تدير الوزارة ٢٧٤ منفذًا ثابتًا في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ٣٠ منفذًا متحركًا في محافظات مختلفة.

وتستعد وزارة الزراعة لإقامة أكبر معارض في شهر رمضان، حيث سيتم ضخ نحو ٢٠٠ سلعة بتخفيضات تتراوح بين ٢٠٪ و ٤٠٪. يشمل ذلك مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل البطاطس التي يمكن الحصول عليها بسعر يصل إلى ستة جنيهات، واللحوم التي تباع بـ ٢٨٠ جنيهًا في ٥٧ منفذًا منتشرة في جميع المحافظات.

وتهدف الوزارة إلى زيادة عدد المنافذ إلى نحو ٣٠٠ منفذًاخلال هذا العام، بالإضافة إلى توسيع نطاق المنافذ المتحركة لتلبية احتياجات المواطنين.

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