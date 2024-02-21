أرقام بايرن ميونيخ تحت ولاية توماس توخيل بعد اعلان رحيله

تعرض فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني لسلسة نتائج مخيبة للآمال تحت ولاية توماس توخيل المدير الفنى السابق للفريق.

أرقام بايرن ميونيخ تحت ولاية توماس توخيل

بايرن موينخ خاض هذا الموسم 32 مباراة تحت قيادة توخيل حقق الفوز في 22 لقاء وخسر 3 وتعادل في 7. وخسر البايرن، 3 مباريات متتالية في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 9 سنوات.

رحيل توماس توخيل عن تدريب بايرن ميونيخ

نشر نادي بايرن ميونخ الألماني، بيبانا رسميا عن التوصل لاتفاق نهائي لرحيل توماس توخيل عن قيادة الفريق البافاري مع نهاية الموسم الجاري.



وكتب بايرن ميونخ عبر حسابه على منصة إكس: “قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء التعاقد في 30 يونيو 2024 والذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025. وجاء هذا القرار بعد محادثة ودية بين الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن وتوماس توخيل”.

ويواجه توخيل وقتًا صعبًا داخل بايرن ميونخ، خاصة بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية، كان آخرها خسارة، الأحد الماضي، أمام بوخوم في الدوري الألماني بنتيجة 3-2 في إطار الجولة الـ22 من عمر الدوري الألماني.

كما خسر بايرن ميونخ، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام لاتسيو، بهدف دون رد، الأربعاء الماضي.

ويتواج البافاري، في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن ليفركوزن متصدر البطولة.