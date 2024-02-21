الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي على خلفية مقتل نافالني

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أليكسي بارامونوف سفير روسيا في روما اليوم إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية على خلفية مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيطالية، فقد جاء الاستدعاء بناء على توصية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني.

وأعربت إيطاليا للسفير أليكسي بارامونوف عن أملها في توضيح ظروف اختفاء نافالني بشكل كامل، والذي حكم عليه بالسجن في ظروف قاسية للغاية بسبب نشاطه السياسي ومحاربته للفساد.