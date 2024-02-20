زيارة وفد هيئة المعونة الأمريكية لمركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بجامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة في جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة المعونة الأمريكية (USAID ).

وضم الوفد ريتشارد بيرنستين القاضى بولاية متشجن وبشرى علاوى وإيمان إبراهيم يارو الملحقين بهيئة المعونة الأمريكية وميرى إسحاق أخصائى ادارة المشروعات بالمعونة الأمريكية بمكتب التعليم والشاركات والدكتورة دينا محسن من الأيميديست.

يأتي ذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس على دعم ورعاية ذوى الاعاقة والعمل على إتاحة العملية التعليمية للطلاب ودمجهم فى المجتمع لتحقيق مجتمع جامعى دامج بلا حواجز على ضوء قانون الإعاقة المصرى الذى تم إصداره عام ٢٠١٨، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

و تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

إشادة بمركز الإعاقة في جامعة عين شمس

وأشاد بيرنستين بأهمية المركز، وأنه يقدم خدمة نموذجية لذوى الإعاقة، وأن ما وفرته جامعة عين شمس من إتاحات خلال الخمس سنوات السابقة غير مسبوق، وأن خطة الجامعة تشمل كل المبانى القديمة والحديثة ويتم مراعاة الإتاحات بكل المشاريع الجديدة، ولاقى هذا الجهد إعجاب من جميع المنظمات المحلية والدولية وأن الجهد المبذول مثال يحتذى به فى كل جامعات مصر.

ووجه الطلاب لضرورة الإصرار على تحقيق أهدافهم ورغباتهم ومواجهه أى عائق وشجعهم على الاستمرار والمثابرة للوصول لهدفهم ولا تفقد الأمل (انت تقدر ) وفى حوار مع الطلاب أشار إلى انه شخص محب للرياضة جدااا وشارك بعدد من المسابقات العالمية وشرح للطلاب كيفية التعامل مع المسابقات والقضايا والحياة لذوى الإعاقة والقدرة على مواجهة المشكلات ، وأضاف أن من يؤمن بذوى الإعاقة قد يكون شخص واحد يساعدك ويؤمن بمهاراتك

واستعرضت الدكتورة رنا الهلالى طرق وأنشطة تقديم الخدمة للطلاب ذوى الإعاقة والإجراءات المتبعة فى هذا الصدد، مؤكدة أن هناك قاعدة بيانات لمختلف الطلاب ذوى الإعاقة بالتعاون مع جميع كليات الجامعة فهناك 7 مراكز دعم للطلاب موزعة بالحرم الجامعي في كليات الطب، ووحدتين في الآداب، والألسن، والهندسة، والتجارة يقدم لها الدعم الكامل و يتم تطويرها.

وتعد برامج مراكز ذوى الإعاقة منحة مقدمة لطلاب هذه الفئات والتى تعرفنا من خلالها على المشكلات والتحديات التى تواجه هؤلاء الطلاب ، والتى تهتم بتدريبهم بالجامعة وتوفير سبل الإتاحة التعليمية لهم .

وأكدت حرص المركز على دمج الطلاب ذوي الإعاقـة بالمجتمـع الجامعي وإعدادهـم وبنـاء قدراتهـم ليصبحـوا كـوادر مؤهلـة ومحترفـة ومتميـزة لمواكبـة متطلبـات سـوق العمـل ولتكـون جامعـة عيـن شـمس من أفضـل جامعـة فـي هـذا الشـأن، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للطلاب من التنسيق مع الكليات المختلفة لتقديم خدمات الإتاحة للطلاب وتحديد تيسيرات العملية التعليمية والامتحانات طبقـاً لـنـوع الاعاقـة بواسطة لجنـة متخصصـة فـي شـئون ذوي الاعاقـة ، والإهتمام بإجراء أختبارات ذكاء وأختبارات للسلوك التكيفي وتقديم برامـج تنمية المهارات الشخصية لسوق العمـل كمبيوتـر، لغـة إنجليزية و مـهـارات سـوق الـعمـل.

كذلك يقوم المركز بتوفير أدوات الاتاحـة التعليميـة مثـل برامـج قـارئ الشاشة - طباعـة المناهج بطريقة برايل - تحويل النصوص الى نصـوص مسموعة المكبرات وأجهزة التسجيل و المساهمة في توفير الأطراف الصناعية للطلاب و تدريبات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأضافت الدكتورة دينا محسن أنه فى عام ٢٠١٨ تم إنشاء عدد خمس مراكز لخدمة طلاب ذوى الإعاقة فى عدد من الجامعات المختلفة منها جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية والمنصورة وأسيوط، وحاليا هناك مايقرب من ١٥ مركز آخر جديد بجامعات أخرى.

وأوضحت أن برنامج المنح الدراسية للجامعات الحكومية وهو أحد فروع مبادرة التعليم العالي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر( HEI) تمول هذة المنحة خريجى المدارس الثانوية بما فى ذلك الطلاب ذوى الإعاقة، لحضور البرامج المتميزة النقدمة فى الجامعات الحكومية بالتوازى مع تفعيل عدد من الأنشطة التكميلية المصممة خصيصاً مثل التدريب على اللغة الإنجليزية والتدريب على مهارات القيادة والتخطيط الوظيفى وكذلك برامج التدريب الصيفى للطلبة ، والخدمات المجتمعية والدراسة فى الخارج.